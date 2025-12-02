Генеральний директор Ford натякнув на новий доступний задньопривідний електроседан

Компанія вже працює над Universal EV Platform, яка стане основою цілого сімейства недорогих електрокарів, у тому числі — потенційного седана. Фарлі натякнув на модель у відеоролику, знятому під час Monterey Car Week. За його словами, новинка матиме “чистий силует та круту задню частину», що натякає на формат ліфтбека з додатковою практичністю.

Читайте також: Новий Ford Mondeo дебютує 4 грудня й матиме 27-дюймовий екран в салоні: фото

Також це може бути саме той загадковий електричний седан Mustang, про який Ford говорить ще з 2022 року. Дилерам у 2024-му нібито показали рендеринг майбутньої моделі — можливо, саме про неї зараз йдеться. Фарлі переконаний, що ринок седанів ще далекий від занепаду: “Для седанів точно існує ринок — величезний ринок”.

Щоправда, керівник визнав, що минулі седани Ford провалилися в США через те, що були заточені під європейські стандарти, а отже — вийшли дорогими у виробництві. Фарлі прямо заявив, що Bronco та Maverick не з’явилися б, якби компанія не відмовилася від Fusion. Зекономлені гроші спрямували на розробку інших прибуткових проєктів — і це виявилося правильним рішенням.

Окремо очільник компанії зізнався, що його надихає китайський Xiaomi SU7, і він мріє створити позашляховий суперкар. За задумом, це мав би бути щось на кшталт WRC-ралікара для чотирьох людей, частково електричний, потужністю близько 1000 к.с..

Також цікаво: "Пікапи для миру" привезли не лише пікапи й позашляховики, але й "швидку" з Лондона

Наразі це лише ідеї, тим більше що Ford зараз переживає непрості часи через провал окремих електропроєктів у США, проблемну співпрацю з Volkswagen у Європі та 138 відкликань за останні роки. Та попри все, натяк на новий доступний електричний седан може означати, що Ford знову готовий повернутися у сегмент, який багато хто вже списав з рахунків.