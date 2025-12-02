Генеральный директор Ford намекнул на новый доступный заднеприводный электроседан

Компания уже работает над Universal EV Platform, которая станет основой целого семейства недорогих электрокаров, в том числе - потенциального седана. Фарли намекнул на модель в видеоролике, снятом во время Monterey Car Week. По его словам, новинка будет иметь “чистый силуэт и крутую заднюю часть”, что намекает на формат лифтбека с дополнительной практичностью.

Также это может быть именно тот загадочный электрический седан Mustang, о котором Ford говорит еще с 2022 года. Дилерам в 2024-м якобы показали рендеринг будущей модели - возможно, именно о ней сейчас идет речь. Фарли убежден, что рынок седанов еще далек от упадка: “Для седанов точно существует рынок - огромный рынок”.

Правда, руководитель признал, что прошлые седаны Ford провалились в США из-за того, что были заточены под европейские стандарты, а значит - получились дорогими в производстве. Фарли прямо заявил, что Bronco и Maverick не появились бы, если бы компания не отказалась от Fusion. Сэкономленные деньги направили на разработку других прибыльных проектов - и это оказалось правильным решением.

Отдельно глава компании признался, что его вдохновляет китайский Xiaomi SU7, и он мечтает создать внедорожный суперкар. По замыслу, это должно быть что-то вроде WRC-раликара для четырех человек, частично электрический, мощностью около 1000 л.с..

Пока это только идеи, тем более что Ford сейчас переживает непростые времена из-за провала отдельных электропроектов в США, проблемное сотрудничество с Volkswagen в Европе и 138 отзывов за последние годы. Но несмотря на все, намек на новый доступный электрический седан может означать, что Ford снова готов вернуться в сегмент, который многие уже списали со счетов.