Xiaomi поставила 500 000 автомобілів за 19 місяців й заробила 4,1 млрд доларів

Прем’єра першої моделі — електроседана SU7, відбулася 28 березня 2024 року. Вже за кілька місяців виробництво перейшло у режим двозмінної роботи на заводі Phase 1. 26 червня 2024 року продажі поповнив кросовер YU7, який позиціонується як конкурент Tesla Model Y. Його виробництво ведеться на заводі Phase 2.

Потужності Xiaomi Auto сьогодні дозволяють випускати понад 350 000 авто на рік. Через шалений попит час очікування суттєво скоротився: якщо раніше покупцям кросовера доводилося чекати до 62 тижнів, то тепер лише 32–38 тижнів. Для SU7 — від 6 до 31 тижня, а для SU7 Ultra — лише 6–9 тижнів відповідно.

Ювілейним 500-тисячним авто став YU7 Max у кольорі Emerald Green, зазначає CarNewsChina. Він оснащений опційним вуглецевим обвісом, 20-дюймовими колесами та жовтими чотирипоршневими супортами. Вартість — близько 362 900 юанів (51 050 доларів). У топовій версії модель має повний привід, потужність 508 кВт (681 к.с.) та запас ходу 760 км CLTC.

Xiaomi обігнала Tesla Model Y у Китаї

За даними CPCA, у жовтні 2025 року Xiaomi продала 48 654 електромобілі, а згідно з ECC Intelligence Bureau, кросовер YU7 вперше випередив Tesla Model Y за внутрішніми поставками.

Загальні продажі YU7 вже перевищили 70 000 одиниць, а сама Xiaomi посіла перше місце серед китайських виробників авто на нових джерелах енергії. Аналітики пояснюють успіх глибокою інтеграцією автомобілів із програмним забезпеченням та екосистемою Xiaomi, що особливо цінує молодь.

Фінансові результати: електромобілі приносять мільярди

У третьому кварталі 2025 року Xiaomi Group відзвітувала про:

113,1 млрд юанів (16 млрд доларів) доходу;

11,3 млрд юанів (1,6 млрд доларів) скоригованого чистого прибутку;

29,0 млрд юанів (4,1 млрд доларів) доходу від електромобілів, AI та інновацій;

9,1 млрд юанів (1,29 млрд доларів) витрат на R&D за квартал;

Загальні інвестиції в розробки у 2025 році мають перевищити 30 млрд юанів (4,23 млрд доларів).

Плани: вихід в Європу у 2027

Після вибухового старту Xiaomi Auto підняла свій річний план на 2025 рік — тепер він перевищує 400 000 автомобілів. Компанія також готується до виходу на міжнародні ринки та планує почати продажі в Європі з 2027 року. Для цього бренд уже провів дводенний тест-драйв SU7 Ultra у Німеччині, демонструючи технологічний рівень моделі перед потенційними європейськими партнерами.