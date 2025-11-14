Xiaomi SU7 отримає рестайлінг та вищу ціну

Як пише CarNewsChina, нещодавно опубліковані зображення демонструють прототип SU7 із переробленою передньою частиною та, ймовірно, зміненим розташуванням повітрозабірника. Раніші витоки натякали, що рестайлінг може включати нову вертикальну решітку радіатора, стилізовану під версію SU7 Ultra, яка прийде на зміну горизонтальному оформленню.

Читайте також: Палаючий Xiaomi SU7 Ultra перетворився на смертельну пастку для водія: відео

У коментарях користувачі припускають, що такі зміни не лише освіжать зовнішність, а й забезпечать незначне покращення аеродинаміки та ефективності.

Які модернізації приписують оновленому SU7

Попри відсутність офіційної інформації, у соцмережах активно поширюється перелік очікуваних нововведень. Серед них:

Акумулятор Kirin 2-го покоління з підтримкою надшвидкої зарядки 5C;

Потенційне збільшення загального запасу ходу понад 800 км;

Високовольтна архітектура 900 В;

Новий чіп Xiaomi Thor-U для систем автономного водіння;

Пневматична підвіска з двокамерною конструкцією;

Лідар повного діапазону;

Поліпшення комфорту — вентиляція, підігрів і масаж сидінь.

Очікується, що силова установка залишиться близькою до нинішньої, а акцент оновлення буде зроблений на електроніці, акумуляторі та шасі.

Також цікаво: Обираємо автомобіль для батьків: які чинники варто врахувати

Офіційна позиція Xiaomi

11 листопада тема стала трендом у китайських соцмережах. У відповідь служба підтримки Xiaomi Auto заявила, що компанія не анонсувала жодного рестайлінгу чи зміни цін. Подібний коментар журналісти отримали й від співробітників авторизованих дилерських центрів: “Жодних внутрішніх повідомлень про оновлення не надходило.”.

Зараз SU7 продається у трьох версіях:

Standard — 215 900 юанів (≈ $30 460);

Pro — 245 900 юанів (≈ $34 645);

Max — 299 900 юанів (≈ $42 240);

Читайте також: Хто насправді керує автомобільним ринком Китаю: цікава діаграма

Чому чутки не вщухають

Аналітики зазначають, що SU7 вже наближається до дворічної точки життєвого циклу — стандартного терміну для середньоцилових оновлень у Китаї. Додатково інтерес підігрівають також скорочені строки поставок версій Pro та Max, а також регіональні знижки до 30 000 юанів, які окремі дилери пропонують на поточні авто. Ці фактори підштовхують ринок до думки, що Xiaomi готує оновлення — попри офіційне мовчання.