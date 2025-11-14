Xiaomi SU7 получит рестайлинг и более высокую цену

Как пишет CarNewsChina, недавно опубликованные изображения демонстрируют прототип SU7 с переработанной передней частью и, вероятно, измененным расположением воздухозаборника. Более ранние утечки намекали, что рестайлинг может включать новую вертикальную решетку радиатора, стилизованную под версию SU7 Ultra, которая придет на смену горизонтальному оформлению.

В комментариях пользователи предполагают, что такие изменения не только освежат внешность, но и обеспечат незначительное улучшение аэродинамики и эффективности.

Какие модернизации приписывают обновленному SU7

Несмотря на отсутствие официальной информации, в соцсетях активно распространяется перечень ожидаемых нововведений. Среди них:

Аккумулятор Kirin 2-го поколения с поддержкой сверхбыстрой зарядки 5C;

Потенциальное увеличение общего запаса хода более 800 км;

Высоковольтная архитектура 900 В;

Новый чип Xiaomi Thor-U для систем автономного вождения;

Пневматическая подвеска с двухкамерной конструкцией;

Лидар полного диапазона;

Улучшение комфорта - вентиляция, подогрев и массаж сидений.

Ожидается, что силовая установка останется близкой к нынешней, а акцент обновления будет сделан на электронике, аккумуляторе и шасси.

Официальная позиция Xiaomi

11 ноября тема стала трендом в китайских соцсетях. В ответ служба поддержки Xiaomi Auto заявила, что компания не анонсировала никакого рестайлинга или изменения цен. Подобный комментарий журналисты получили и от сотрудников авторизованных дилерских центров: “Никаких внутренних сообщений об обновлении не поступало.”.

Сейчас SU7 продается в трех версиях:

Standard - 215 900 юаней (≈ $30 460);

Pro - 245 900 юаней (≈ $34 645);

Max - 299 900 юаней (≈ $42 240);

Почему слухи не утихают

Аналитики отмечают, что SU7 уже приближается к двухлетней точке жизненного цикла - стандартного срока для среднециловых обновлений в Китае. Дополнительно интерес подогревают также сокращенные сроки поставок версий Pro и Max, а также региональные скидки до 30 000 юаней, которые отдельные дилеры предлагают на текущие авто. Эти факторы подталкивают рынок к мысли, что Xiaomi готовит обновление - несмотря на официальное молчание.