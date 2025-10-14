Горящий Xiaomi SU7 Ultra превратился в смертельную ловушку для водителя: видео

На опубликованных в сети видео видно, как прохожие и водители других авто сразу остановились и бросились на помощь. Люди пытались выбить боковые окна ногами и локтями, однако прочное стекло осталось неповрежденным. CarNewsChina пишет, что один из очевидцев даже попытался направить струю из огнетушителя прямо в салон, но сильное пламя и температура не дали ему приблизиться к двери.

Читайте также: Xiaomi SU7 самостоятельно тронулся без водителя: видео

Двери могли быть заблокированы электроникой

В соцсетях сразу возникла версия, что после столкновения электронный замок заблокировал двери, а механический аварийный привод был недоступен или его не смогли быстро найти. Xiaomi официально ситуацию пока не комментирует, однако кадры с места трагедии уже вызвали серьезные дискуссии относительно безопасности электронных дверных ручек в электрокарах.

Полиция сообщила, что погибшим является 31-летний мужчина, по фамилии Дэн. Предварительное расследование указывает на то, что он мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Перед столкновением он врезался еще в один автомобиль, после чего вылетел на зеленую разделительную полосу, где SU7 Ultra загорелся.

Также интересно: Кто на самом деле руководит автомобильным рынком Китая: интересная диаграмма

Обвал акций и новая волна критики электромобилей

По данным Bloomberg, на фоне этой новости акции Xiaomi упали на 8,7% - больше всего с апреля этого года. Это уже второй смертельный случай с участием SU7 за последние месяцы, поэтому внимание регуляторов и общества к безопасности электромобилей Xiaomi снова резко возросло.

Напомним, в сентябре NHTSA в США начало расследование относительно дефекта дверных ручек Tesla Model Y, которые могут не открываться после потери питания. Китайские регуляторы также рассматривают возможность запрета полностью скрытых ручек без очевидного механического дублирования.

Полезно: Как открыть дверь Tesla в чрезвычайной ситуации - понятные инструкции для каждой модели

В случае с Xiaomi SU7 Ultra механический аварийный привод двери, предположительно, находился внутри - но спасти человека извне было невозможно.