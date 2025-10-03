Xiaomi SU7 самостоятельно двинулся без водителя: видео

Кадры с камер наблюдения, которые опубликовал владелец, показывают, как автомобиль активируется и начинает двигаться вперед. Внутри в этот момент на пассажирском сиденье находилась женщина, которая испуганно закричала, а сам владелец выбежал на улицу, чтобы остановить авто. Сразу после случая мужчина обратился в службу поддержки Xiaomi.

Читайте также: Xiaomi тестирует новый высокопроизводительный YU7 на Нюрбургринге

Сначала представители компании предположили, что авто могло быть активировано через смартфон. Однако владелец опроверг это, заявив, что его телефон в тот момент не использовался. CarNewsChina сообщает, что логи системы все же обнаружили команду с iPhone владельца, которая активировала функцию дистанционной помощи при парковке. Она позволяет авто самостоятельно выезжать или заезжать на паркоместа и включается через мобильное приложение.

Инцидент вызвал волну обсуждений среди экспертов. Специалисты отмечают, что подобные функции значительно повышают удобство, но должны быть оснащены дополнительными опциями-предохранителями, чтобы автомобиль не начал движение без контроля человека. Владелец требует от компании предоставить полные журналы операций, а не частичные данные.

Также интересно: Кто на самом деле руководит автомобильным рынком Китая: интересная диаграмма

По состоянию на 3 октября официального отчета расследования от Xiaomi еще нет. К счастью, автомобиль не нанес вреда людям или имуществу. В то же время этот случай поднял вопрос: достаточно ли безопасны современные системы дистанционного управления в “умных” авто и насколько пользователи могут доверять технологиям автономной парковки.