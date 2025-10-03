Xiaomi SU7 самостійно рушив без водія: відео

Кадри з камер спостереження, які опублікував власник, показують, як автомобіль активується і починає рухатися вперед. Усередині в цей момент на пасажирському сидінні перебувала жінка, яка злякано закричала, а сам власник вибіг на вулицю, щоб зупинити авто. Одразу після випадку чоловік звернувся до служби підтримки Xiaomi.

Спочатку представники компанії припустили, що авто могло бути активоване через смартфон. Однак власник заперечив це, заявивши, що його телефон у той момент не використовувався. CarNewsChina повідомляє, що логи системи все ж таки виявили команду з iPhone власника, яка активувала функцію дистанційної допомоги при паркуванні. Вона дозволяє авто самостійно виїжджати або заїжджати на паркомісця й вмикається через мобільний застосунок.

Інцидент викликав хвилю обговорень серед експертів. Фахівці наголошують, що подібні функції значно підвищують зручність, але мають бути оснащені додатковими опціями-запобіжниками, аби автомобіль не почав рух без контролю людини. Власник вимагає від компанії надати повні журнали операцій, а не часткові дані.

Станом на 3 жовтня офіційного звіту розслідування від Xiaomi ще немає. На щастя, автомобіль не завдав шкоди людям чи майну. Водночас цей випадок порушив питання: чи достатньо безпечні сучасні системи дистанційного керування у “розумних” авто і наскільки користувачі можуть довіряти технологіям автономного паркування.