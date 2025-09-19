Xiaomi тестує новий високопродуктивний YU7 на Нюрбургринзі

Компанія Xiaomi є досить унікальною у всій автомобільній галузі, адже вона сколихнула автомобільний ринок Китаю та світу своїми двома моделями: седаном SU7 та кросовером YU7. Перший одразу ж перевершив Tesla Model 3 завдяки нижчій ціні та просторому салону, тоді як SUV став справжнім бестселером у Китаї й отримав рекордну кількість замовлень за добу.

Читайте також: Від суперкара до саморобки: що показали на виставці Plug-In Ukrane 2025

Тепер стало відомо, що Xiaomi YU7 незабаром отримає високопродуктивну версію. Інсайдери повідомляють, що вона називатиметься YU7 GT, хоча інші джерела стверджують, що кросовер матиме емблему YU7 Ultra. Нещодавно компанія тестувала злегка закамуфльований прототип новинки на Нюрбургринзі.

Електрокросовер отримав розширені передні та задні крила. Тестовий автомобіль “взутий” в шини Pirelli P Zero Trofeo RS, що були створені спеціально для гіперкарів та суперкарів. За колісними дисками можна помітити масивні карбоново-керамічні гальма з яскраво-жовтими супортами. Очевидно, що YU7 GT буде швидким і потужним.

Також цікаво: Чи справді китайські авто заповнили український авторинок: дослідження

За чутками, новинка використовуватиме тримоторну силову установку від Xiaomi SU7 Ultra. Вона має потужність в 1526 к.с. й 1770 Нм крутного моменту, однак, цілком можливо, що компанія Xiaomi обмежить показники кросовера біля позначки в 1000 кінських сил.