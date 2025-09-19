Xiaomi тестирует новый высокопроизводительный YU7 на Нюрбургринге

Компания Xiaomi является достаточно уникальной во всей автомобильной отрасли, ведь она всколыхнула автомобильный рынок Китая и мира своими двумя моделями: седаном SU7 и кроссовером YU7. Первый сразу же превзошел Tesla Model 3 благодаря более низкой цене и просторному салону, тогда как SUV стал настоящим бестселлером в Китае и получил рекордное количество заказов за сутки.

Читайте также: От суперкара до самоделки: что показали на выставке Plug-In Ukrane 2025

Теперь стало известно, что Xiaomi YU7 вскоре получит высокопроизводительную версию. Инсайдеры сообщают, что она будет называться YU7 GT, хотя другие источники утверждают, что кроссовер будет иметь эмблему YU7 Ultra. Недавно компания тестировала слегка закамуфлированный прототип новинки на Нюрбургринге.

Электрокроссовер получил расширенные передние и задние крылья. Тестовый автомобиль “обут” в шины Pirelli P Zero Trofeo RS, которые были созданы специально для гиперкаров и суперкаров. За колесными дисками можно заметить массивные карбоново-керамические тормоза с ярко-желтыми суппортами. Очевидно, что YU7 GT будет быстрым и мощным.

Также интересно: Действительно ли китайские авто заполнили украинский авторынок: исследование

По слухам, новинка будет использовать трехмоторную силовую установку от Xiaomi SU7 Ultra. Она имеет мощность в 1526 л.с. и 1770 Нм крутящего момента, однако, вполне возможно, что компания Xiaomi ограничит показатели кроссовера у отметки в 1000 лошадиных сил.