Палаючий Xiaomi SU7 Ultra перетворився на смертельну пастку для водія: відео

На опублікованих у мережі відео видно, як перехожі та водії інших авто одразу зупинилися і кинулися на допомогу. Люди намагалися вибити бічні вікна ногами та ліктями, однак міцне скло залишилося неушкодженим. CarNewsChina пише, що один з очевидців навіть спробував спрямувати струмінь з вогнегасника прямо в салон, але сильне полум’я та температура не дали йому наблизитися до дверей.

Двері могли бути заблоковані електронікою

У соцмережах одразу виникла версія, що після зіткнення електронний замок заблокував двері, а механічний аварійний привід був недоступний або його не змогли швидко знайти. Xiaomi офіційно ситуацію поки не коментує, однак кадри з місця трагедії вже викликали серйозні дискусії щодо безпеки електронних дверних ручок в електрокарах.

Поліція повідомила, що загиблим є 31-річний чоловік, на прізвище Ден. Попереднє розслідування вказує на те, що він міг перебувати за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Перед зіткненням він врізався ще в один автомобіль, після чого вилетів на зелену розділювальну смугу, де SU7 Ultra зайнявся.

Обвал акцій та нова хвиля критики електромобілів

За даними Bloomberg, на тлі цієї новини акції Xiaomi впали на 8,7% — найбільше з квітня цього року. Це вже другий смертельний випадок за участю SU7 за останні місяці, тож увага регуляторів і суспільства до безпеки електромобілів Xiaomi знову різко зросла.

Нагадаємо, у вересні NHTSA в США почало розслідування щодо дефекту дверних ручок Tesla Model Y, які можуть не відкриватися після втрати живлення. Китайські регулятори також розглядають можливість заборони повністю прихованих ручок без очевидного механічного дублювання.

У випадку з Xiaomi SU7 Ultra механічний аварійний привід дверей, імовірно, знаходився всередині — але врятувати людину ззовні було неможливо.