Автомобілі Xiaomi розпочнуть продавати в Європі

Як пише InsideEVs, посилаючись на звіт Bloomberg, компанія Xiaomi планує запуск в Європі до 2027 року. У другому кварталі цього року автомобільний підрозділ бренду поставив 81 000 електромобілів. Крім того, у нещодавній записці для інвесторів аналітики Morgan Stanley, які відомі своїм оптимістичним настроєм до Tesla, зазначили, що компанія Ілона Маска відстала від китайських конкурентів, які вона надихнула.

Вони стверджують, що такі компанії, як Xiaomi, вже суттєво перевершують американського автовиробника. “Ми рекомендуємо інвесторам переглянути фотографії та характеристики Xiaomi YU7, який схожий на позашляховик Ferrari або Aston Martin за ціною Toyota Camry. Потім запитайте себе, чи не було б краще для Tesla представити більше електромобілів”, – заявили аналітики у травні.

Ще однією позитивною характеристикою Xiaomi є те, що вона продемонструвала стійкість на автомобільному ринку Китаю, який славиться своєю мінливістю та високим рівнем конкуренції. Але тепер техногігант планує налагодити глобальні продажі, аби продовжувати своє зростання. Європа є більш перспективним ринком для китайських автовиробників, ніж, наприклад, США, адже тарифи в країнах ЄС є набагато меншими для електромобілів і майже відсутні для гібридів.

Крім того, такі китайські компанії, як Zeekr, BYD та Leapmotor вже продаються в Європі, тому не дивно, що Xiaomi хоче виграти конкуренцію. Наразі невідомо, які саме моделі Xiaomi будуть призначені для Європи. Цілком можливо, що європейські покупці не зможуть придбати SU7 та YU7 в офіційного дилера, адже їм буде запропоновано унікальний модельний ряд.