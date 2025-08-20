Автомобили Xiaomi начнут продавать в Европе

Как пишет InsideEVs, ссылаясь на отчет Bloomberg, компания Xiaomi планирует запуск в Европе до 2027 года. Во втором квартале этого года автомобильное подразделение бренда поставило 81 000 электромобилей. Кроме того, в недавней записке для инвесторов аналитики Morgan Stanley, которые известны своим оптимистичным настроем к Tesla, отметили, что компания Илона Маска отстала от китайских конкурентов, которые она вдохновила.

Они утверждают, что такие компании, как Xiaomi, уже существенно превосходят американского автопроизводителя. “Мы рекомендуем инвесторам просмотреть фотографии и характеристики Xiaomi YU7, который похож на внедорожник Ferrari или Aston Martin по цене Toyota Camry. Затем спросите себя, не было бы лучше для Tesla представить больше электромобилей”, – заявили аналитики в мае.

Еще одной положительной характеристикой Xiaomi является то, что она продемонстрировала устойчивость на автомобильном рынке Китая, который славится своей изменчивостью и высоким уровнем конкуренции. Но теперь техногигант планирует наладить глобальные продажи, чтобы продолжать свой рост. Европа является более перспективным рынком для китайских автопроизводителей, чем, например, США, ведь тарифы в странах ЕС намного меньше для электромобилей и почти отсутствуют для гибридов.

Кроме того, такие китайские компании, как Zeekr, BYD и Leapmotor уже продаются в Европе, поэтому неудивительно, что Xiaomi хочет выиграть конкуренцию. Пока неизвестно, какие именно модели Xiaomi будут предназначены для Европы. Вполне возможно, что европейские покупатели не смогут приобрести SU7 и YU7 в официального дилера, ведь им будет предложено уникальный модельный ряд.