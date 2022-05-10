Ділянка траси М-03 за містом Бориспіль перекрита.

Через перекриття ділянки автомобільної дороги М-03 Київ –Харків – Довжанський у Київській області, проїзд з Києва у напрямку Полтави здійснюється за двома маршрутами:

з Києва через автомобільну дорогу Р-03 Північно-східний об'їзд м. Києва з виїздом на трасу М-03;

з Борисполя через трасу Н-08 Запоріжжя – Маріуполь та Т-10-37 і з виїздом на автомобільну дорогу М-03;

Читайте також: Відновлено сполучення між Києвом та Полтавою

Схема об'їзду додається: