Участок трассы М-03 за городом Борисполь перекрыт

Из-за перекрытия участка автомобильной дороги М-03 Киев –Харьков – Довжанский в Киевской области, проезд из Киева в направлении Полтавы осуществляется по двум маршрутам:

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из Киева через автомобильную дорогу Р-03 Северо-Восточный объезд г. Киева с выездом на трассу М-03;

из Борисполя через трассу Н-08 Запорожье – Мариуполь и Т-10-37 и с выездом на автомобильную дорогу М-03.

Схема объезда прилагается: