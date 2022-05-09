В Киевской области вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом.

Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт. Это критически важно – ведь магистраль М-03 является одной из ключевых в стране.

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Дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильной решеткой, на слой песка наложили щебеночно-песчаную смесь, сверху – асфальтобетонное покрытие и установили соответствующие дорожные знаки.

Пока в стране идет война логистические связи на освобожденных территориях налаживают благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов.