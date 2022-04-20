Еще на 6 переправах движение восстановлено, и 8 переправ у разрушенных мостов сейчас строится.

"Сегодня в Киевской области функционируют уже три переправы: в Стоянке, Романовке и Катюжанке, – говорит Министр инфраструктуры Александр Кубраков. Еще на 6 переправах движение восстановлено, и 8 переправ у разрушенных мостов сейчас строится".



В Бородянке, Буче, Ворзеле, Гостомеле и Ирпене проводится работа по расчистке улиц. Уничтоженная техника врага, сожженный гражданский транспорт, сломанные заборы, деревья и последствия авиаударов – на сегодняшний день расчистили 170 км улиц.

Кстати в Киеве тоже начали ремонтировать дороги

Также возобновляется инфраструктура: дороги, пешеходные переходы, барьерное ограждение, шумовые экраны.



Больше всего было сделано на Киевщине на Житомирской трассе — очищено более 100 км. На трассе М-07 Киев – Ковель расчищено уже 35 км. На других региональных и территориальных дорогах 30 км уже чисты.