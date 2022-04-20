Ще на 6 переправах рух відновлено, та 8 переправ біля зруйнованих мостів зараз будується.

"Сьогодні на Київщині функціонують вже три переправи: у Стоянці, Романівці та Катюжанці, - говорить Міністр інфраструктури Олександр Кубраков. - Ще на 6 переправах рух відновлено, та 8 переправ біля зруйнованих мостів зараз будується".



У Бородянці, Бучі, Ворзелі, Гостомелі та Ірпіні проводиться робота з розчистки вулиць. Знищена техніка ворога, спалений цивільний транспорт, зламані паркани, дерева та наслідки авіаударів - на сьогодні розчистили 170 км вулиць.

До речі у Києві теж почали ремонтувати дороги

Також відновлдюється інфраструктура: дороги, пішохідні переходи, бар’єрне огородження, шумові екрани.



Найбільше було зроблено на Київщині на Житомирській трасі — очищено понад 100 км вже. На трасі М-07 Київ — Ковель розчищено вже 35 км. На інших регіональних та територіальних шляхах 30 км вже чисті.





Ведеться робота з будівництва тимчасових переправ, де сполучення зі столицею або регіонами відсутнє, Укравтодор разом з військовими будує тимчасові переправи.