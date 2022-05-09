На Київщині поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом.

Тимчасовий об’їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт. Це критично важливо – адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні.

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Дорожники влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт укріпили геотекстильною решіткою, на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш, зверху – асфальтобетонне покриття та встановили відповідні дорожні знаки.

Поки в країні триває війна, логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджують завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Вони не лише забезпечують доставку вантажів у постраждалі куточки, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів.