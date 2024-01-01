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Чат-бот сервісних центрів МВС: як эффективно поскаржитись на роботу

За перші шість місяців 2024 в ГСЦ МВС отримали 176 913 оцінок про роботу сервісних центрів МВС через чат-бот.
Як поскаржитись на роботу сервісних центрів МВС - Auto24
Євген Гудущан
logo16 липня, 20:35
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Чат-бот «Твій ГСЦ МВС» підбиває підсумки роботи. Користувачі переважно задоволені роботою сервісних центрів МВС. Але є і негативні відгуки, які підказують що потрібно покращити у роботі.

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З отриманих оцінок 173 393 були позитивні. Негативних оцінок було 3 520, у них користувачі вказували на недоліки роботи. Саме завдяки відгукам сервісні центри МВС можуть надалі покращити свою роботу.

«Ці цифри для нас є справді важливими, адже бачимо куди рухатися, як виправлятися і на що звернути увагу аби сервіс щоразу ставав кращим», - сказано у повідомленні ГСЦ МВС.

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