Сервісні центри МВС трьох областей об’єднають в один підрозділ

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час візиту на Рівненщину розповів про зміни, які очікують на регіональні і сервісні центри МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

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З його слів, планується об’єднання зазначених установ в один структурний підрозділ, який матиме назву – Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

«Дані зміни не вплинуть на отримання послуг громадянами з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації автомобілів. Як і раніше, вони будуть доступними у будь-якому сервісному центрі МВС трьох областей», – зазначив начальник Микола Рудик.