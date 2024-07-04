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Сервисные центры МВД трех областей объединят в одно подразделение

В Ровенской, Волынской и Житомирской областях сервисные центры МВД будут объединены в одно структурное подразделение. Как уверяет руководство, такие изменения не повлияют на получение услуг гражданами.
Сервисные центры МВД трех областей объединят в одно подразделение
Евгений Гудущан
logo5 июля, 13:20
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Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик во время визита в Ровенскую область рассказал об изменениях, которые ожидают региональные и сервисные центры МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

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По его словам, планируется объединение указанных учреждений в одно структурное подразделение, который будет называться – Региональный сервисный центр МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

"Данные изменения не повлияют на получение услуг гражданами по обмену водительского удостоверения, регистрации и перерегистрации автомобилей. Как и раньше, они будут доступны в любом сервисном центре МВД трех областей", – отметил начальник Николай Рудик.

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