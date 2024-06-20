На Закарпатье сервисный центр МВД объединили с ЦПАУ

Таким образом гражданам стало удобнее получать государственные услуги, ведь за одной локацией можно не только обменять водительское удостоверение или перерегистрировать авто, но и получить услуги, которые предоставляются ЦНАПом.

Читайте также: Херсонский сервисный центр МВД будет работать в хранилище

"Совместный проект сервисного центра МВД и ЦНАП – это хороший пример эффективного партнерства, а также успешного сотрудничества с местными органами власти. Первый такой проект, разместивший наибольшее количество административных услуг на одной локации, был представлен еще в 2016 году в г. Днепр. А сегодня такой инновационный центр появился именно на Закарпатье", — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

Новое помещение по адресу ул. Украинская, 1 в селе Каменское, Береговского района имеет два этажа и общую площадь почти 400 квадратных метров. Центр построен по принципу прозрачного офиса, оформлен в едином визуальном стиле.

В помещении размещены буккроссинг и детский уголок. Обеспечены условия предоставления услуг гражданам с инвалидностью. В течение дня сервисный центр МВД может предоставить более 100 услуг. В частности здесь можно перерегистрировать транспортное средство, обменять водительское удостоверение, заказать индивидуальные номерные знаки, назначить надлежащего пользователя, выбраковать автомобиль и тому подобное.

Экзамены для водителей в сервисном центре МВД № 2146 не проводятся. Теоретический и практический экзамены можно сдать в трех других сервисных центрах МВД на Закарпатье - в Ужгороде, в Клячаново Мукачевского района и в Хусте.

Читайте также: В Харькове заработал первый сервисный центр МВД в укрытии

ЦНАП, что находится рядом, занимается такими направлениями, как земельные вопросы, градостроительства и архитектура, заграничные и ID-паспорта, жилье, квартирный обмен и тому подобное.

За первое полугодие сервисный центр МВД № 2146 предоставил 4500 услуг, из которых более 160 уже по новой локации. Удобство расположения позволяет обеспечивать комплексное предоставление государственных услуг, чтобы граждане имели доступ к услугам и сервисного центра МВД, и ЦНАП.