Херсонский сервисный центр МВД будет работать в подвале

В подвальном помещении сервисного центра МВД в Херсоне будут предоставляться услуги во время воздушных тревог. Как идет подготовка помещения к ремонту, проинспектировал начальник Главного сервисного центра Николай Рудик.

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Ремонт подвального помещения для работников и посетителей выполнят за средства Херсонской администрации. В случае чрезвычайных ситуаций граждане будут иметь доступ к непрерывным услугам во время воздушных тревог. Укрытие будет иметь два выхода, будет оборудовано системой вентиляции, будет отдельный зал для посетителей центра, в котором будет располагаться банковский терминал, терминал электронной очереди, экзаменационный класс для принятия теоретических экзаменов.

"Сейчас идет ремонт подвального помещения Сервисного центра в г. Херсон, что позволит предоставлять услуги, несмотря на ежедневные обстрелы", - прокомментировал Николай Рудик.

Услуги будут предоставляться исключительно по предварительной записи. Талон можно взять в терминале в помещении сервисного центра МВД или онлайн через функционал Е-записи. Также можно воспользоваться ТалонБотом в телеграмме, который сообщает о свободных талонах на получение услуг.