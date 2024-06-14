Херсонський сервісний центр МВС працюватиме у сховищі

У підвальному приміщенні сервісного центру МВС у Херсоні надаватимуться послуги під час повітряних тривог. Як саме триває підготовка приміщення до ремонту, проінспектував начальник Головного сервісного центру Микола Рудик.

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Ремонт підвального приміщення для працівників та відвідувачів виконають за кошти Херсонської адміністрації. У разі надзвичайних ситуацій громадяни матимуть доступ до безперервних послуг під час повітряних тривог. Укриття матиме два виходи, буде обладнане системою вентиляції, матиме окремий зал для відвідувачів центру, у якому розташовуватиметься банківський термінал, термінал електронної черги, екзаменаційний клас для прийняття теоретичних іспитів.

«Наразі триває ремонт підвального приміщення Сервісного центру в м. Херсон, що дасть можливість надавати послуги, не зважаючи на щоденні обстріли», — прокоментував Микола Рудик.

Послуги надаватимуться виключно за попереднім записом. Талон можна взяти у терміналі в приміщенні сервісного центру МВС або онлайн через функціонал Е-запису. Також можна скористатися ТалонБотом у телеграмі, який сповіщає про вільні талони на отримання послуг.