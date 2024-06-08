В Харкові запрацював перший сервісний центр МВС в укритті

Відтепер під час повітряних тривог у сервісному центрі МВС № 6341 у Харкові, приміщення якого знаходиться в укритті, можна буде зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб.

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Недоступними під час тривог залишатимуться інші послуги, зокрема теоретичні іспити, оскільки екзаменаційний клас обладнаний не в підвальному приміщенні.

В Україні це перший сервісний центр МВС, який розпочав обслуговувати громадян в укритті. Тут облаштовані робочі місця та зона очікування для громадян. Однак під час повітряної тривоги, надання послуг припинялося і приміщення використовувалося, як укриття.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом. Талони доступні через функціонал е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС.