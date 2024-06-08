В Харькове заработал первый сервисный центр МВД в укрытии

Отныне во время воздушных тревог в сервисном центре МВД № 6341 в Харькове, помещение которого находится в укрытии, можно будет зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство.

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Недоступными во время тревог будут оставаться другие услуги, в частности теоретические экзамены, поскольку экзаменационный класс оборудован не в подвальном помещении.

В Украине это первый сервисный центр МВД, который начал обслуживать граждан в укрытии. Здесь обустроены рабочие места и зона ожидания для граждан. Однако во время воздушной тревоги, предоставление услуг прекращалось и помещение использовалось, как укрытие.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны через функционал е-запись или в терминале, который размещен в сервисном центре МВД.