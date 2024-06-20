На Закарпатті сервісний центр МВС об’єднали з ЦНАП

Таким чином громадянам стало зручніше отримувати державні послуги, адже за однією локацією можна не лише обміняти посвідчення водія чи перереєструвати авто, а й отримати послуги, які надаються ЦНАПом.

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«Спільний проект сервісного центру МВС та ЦНАП – це гарний приклад ефективного партнерства, а також успішної співпраці з місцевими органами влади. Перший такий проект, що розмістив найбільшу кількість адміністративних послуг на одній локації, був презентований ще в 2016 році в м. Дніпро. А сьогодні такий інноваційний центр з’явився саме на Закарпатті», — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Нове приміщення за адресою вул. Українська, 1 у селі Кам’янське, Берегівського району має два поверхи та загальну площу майже 400 квадратних метрів. Центр побудований за принципом прозорого офісу, оформлений у єдиному візуальному стилі.

У приміщенні розміщені буккросинг і дитячий куточок. Забезпечено умови надання послуг громадянам з інвалідністю. Протягом дня сервісний центр МВС може надати більше 100 послуг. Зокрема тут можна перереєструвати транспортний засіб, обміняти посвідчення водія, замовити індивідуальні номерні знаки, призначити належного користувача, вибракувати автомобіль тощо.

Іспити для водіїв у сервісному центрі МВС № 2146 не проводяться. Теоретичний і практичний іспити можна скласти у трьох інших сервісних центрах МВС на Закарпатті — в Ужгороді, в Клячаново Мукачівського району та в Хусті.

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ЦНАП, що знаходиться поруч, займається такими напрямками, як земельні питання, містобудування та архітектура, закордонні та ID-паспорти, житло, квартирний обмін тощо.

За перше півріччя сервісний центр МВС № 2146 надав 4500 послуг, з яких більше 160 вже за новою локацією. Зручність розташування дозволяє забезпечувати комплексне надання державних послуг, аби громадяни мали доступ до послуг і сервісного центру МВС, і ЦНАПу.