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Чат-бот сервисных центров МВД: как эффективно пожаловаться на работу

За первые шесть месяцев 2024 в ГСЦ МВД получили 176 913 оценок о работе сервисных центров МВД через чат-бот.
Как пожаловаться на работу сервисных центров МВД - Auto24

Чат-бот сервисных центров МВД

Евгений Гудущан
logo16 июля, 20:35
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Чат-бот "Твой ГСЦ МВД" подводит итоги работы. Пользователи преимущественно довольны работой сервисных центров МВД. Но есть и негативные отзывы, которые подсказывают что нужно улучшить в работе.

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Из полученных оценок 173 393 были положительные. Негативных оценок было 3 520, в них пользователи указывали на недостатки работы. Именно благодаря отзывам сервисные центры МВД могут в дальнейшем улучшить свою работу.

"Эти цифры для нас действительно важны, ведь видим куда двигаться, как исправляться и на что обратить внимание чтобы сервис каждый раз становился лучше", - говорится в сообщении ГСЦ МВД.

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