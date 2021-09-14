Уряд Євросоюзу прагне прискорити перехід на електромобілі, аби до 2035 року повністю відмовитись від машин на викопному пальному.

Більшість країн ЄС вже оголосили про перехід на електричний транспорт та ввели ті чи інші заборони для машин з ДВЗ, а також пільги для електромобілів. Але прем'єр-міністр Чеської республіки називає прихильників цієї ідеї “зеленими фанатиками”, які нав’язують ринку свої цілі.

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Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш висловився проти заборони Євросоюзу на продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння із 2035 року. Політик вважає, що уряду потрібно потурбуватися про захист національних інтересів, одним з яких є автомобільна галузь країни.

Європарламент планує ввести заборону на продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на території всіх 27 країн Євросоюзу з 2035 року. Це рішення вже викликало хвилю негативних відгуків. Наприклад, міністр економіки, регіонального розвитку та енергетики Баварії Хуберт Айвангер заявив, що жорсткі екологічні норми перетворять економічно сильний автомобільний регіон, з чотирма заводами BMW, двома Audi, кількома науково-дослідними центрами та випробувальними полігонами, на “другий Детройт”.

Тепер же з критикою заборони виступив прем'єр-міністр Чехії. За словами чиновника, ввести мораторій на продаж машин з ДВЗ просто неможливо, а уряд не повинен диктувати ринку. Бабіш зазначив, що електромобілі все ще залишаються преміальним продуктом, недоступним звичайним людям, а тому відмовлятися від виробництва машин з паливними двигунами поки зарано.

Бабіш каже, що готовий підтримати інфраструктурні проєкти на кшталт розвитку мережі зарядних станцій, але категорично проти субсидування самого виробництва електромобілів, що може зашкодити національним інтересам. Автомобільна промисловість є найбільшим сектором економіки Чехії, на який припадає дев'ять відсотків валового внутрішнього продукту, 26 відсотків виробництва і 24 відсотки експорту.

Наступного року Чеська Республіка очолить Європейську раду, а Бабіш сподівається переобратись на свій пост, тому немає жодних сумнівів, що тема екології та заборони ДВЗ стане предметом багатьох дискусій.

Тим часом в Норвегії, яка не є членом Євросоюзу, встановлено черговий рекорд з продажу електромобілів – в останній місяць літа частка машин з повністю електричними силовими установками тут досягла 71,9 відсотка, ще 15,8 відсотка припадає на плагін-гібриди. Таким чином, з 16 427 проданих за місяць машин, 87,7 відсотка припало на електрифіковані автомобілі.