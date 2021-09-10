Національна поліція України отримала службові автомобілі та сучасне обладнання від Європейського Союзу.

10 вересня, на Софійській площі у Києві, відбулась передача Національній поліції техніки загальною вартістю 3,4 мільйона євро.

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Поліція отримала 18 патрульних автомобілів, 40 автомобілів для підрозділів забезпечення публічної безпеки і порядку, дев'ять дефібриляторів, сучасні сервери та системи зберігання даних, а також костюм вибухотехніка та супутнє обладнання.

Завдяки отриманим серверам і системам зберігання даних поліція України більш ефективно координуватиме свою діяльність з Інтерполом і Європолом.

Посол ЄС Матті Маасікас сказав, що Союз сподівається на плідну співпрацю з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та його командою.