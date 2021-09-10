Национальная полиция Украины получила служебные автомобили и современное оборудование от Европейского Союза.

10 сентября, на Софийской площади в Киеве, состоялась передача Национальной полиции техники общей стоимостью 3,4 миллиона евро.

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Полиция получила 18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование.

Благодаря полученным серверам и системам хранения данных полиция Украины более эффективно будет координировать свою деятельность с Интерполом и Европолом.

Посол ЕС Матти Маасикас сказал, что Союз надеется на плодотворное сотрудничество с министром внутренних дел Денисом Монастырским и его командой.