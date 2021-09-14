Правительство Евросоюза стремится ускорить переход на электромобили, чтобы к 2035 году полностью отказаться от машин на ископаемом топливе.

Большинство стран ЕС уже объявили о переходе на электрический транспорт и ввели те или иные запреты для машин с ДВС, а также льготы для электромобилей. Но премьер-министр Чешской республики называет сторонников этой идеи "зелеными фанатиками", которые навязывают рынку свои цели.

Узнайте также: ЕС передал украинской полиции 48 автомобилей

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш высказался против запрета Евросоюза на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Политик считает, что правительству нужно побеспокоиться о защите национальных интересов, одним из которых является автомобильная отрасль страны.

Европарламент планирует ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на территории всех 27 стран Евросоюза с 2035 года. Это решение уже вызвало волну негативных отзывов. Например, министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хуберт Айвангер заявил, что жесткие экологические нормы превратят экономически сильный автомобильный регион, с четырьмя заводами BMW, Audi двумя, несколькими научно-исследовательскими центрами и испытательными полигонами, на "второй Детройт".

Теперь же с критикой запрета выступил премьер-министр Чехии. По словам чиновника, ввести мораторий на продажу машин с ДВС просто невозможно, а правительство не должно диктовать рынку. Бабиш отметил, что электромобили все еще остаются премиальным продуктом, недоступным обычным людям, а потому отказываться от производства машин с топливными двигателями пока рано.

Бабиш говорит, что готов поддержать инфраструктурные проекты вроде развития сети зарядных станций, но категорически против субсидирования производства электромобилей, что может навредить национальным интересам. Автомобильная промышленность является крупнейшим сектором экономики Чехии, на который приходится девять процентов валового внутреннего продукта, 26 процентов производства и 24 процента экспорта.

В следующем году Чешская Республика возглавит Европейский совет, а Бабиш надеется переизбраться на свой пост, поэтому нет никаких сомнений, что тема экологии и запреты ДВС станет предметом многих дискуссий.

Между тем в Норвегии, которая не является членом Евросоюза, установлен очередной рекорд по продаже электромобилей – в последний месяц лета доля машин с полностью электрическими силовыми установками здесь достигла 71,9 процента, еще 15,8 процента приходится на плагин-гибриды. Таким образом, из 16 427 проданных за месяц машин, 87,7 процента пришлось на электрифицированные автомобили.