У "Київавтодорі" заявили, що не купуватимуть сучасні реагенти для посипання доріг. Як повідомили в організації, асфальт в Києві продовжать посипати піщано-сольовою сумішшю.

За інформацією глави "Київавтодору" Олександра Густелева, на закупівлю сучасних реагентів столиці не вистачає грошей.

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- Розглядається багато можливостей сучасних реагентів, але сьогодні сіль найбільш ефективна і економічна у використанні. Сьогодні цю ж технологію використовують в Швейцарії, Німеччині, Франції та Італії, – повідомив Густельов.

Також чиновник розповів, що тільки за минулі вихідні комунальники висипали на київські дороги 3 800 тонн солі та 4500 тонн піщано-соляної суміші, а з початку зимового сезону було задіяно 15 000 тонн солі та 19 000 тонн піщано-солоної суміші.

Нагадаємо, що використання солі веде до прискорення процесу корозії кузовів автомобілів.