В "Киевавтодоре" заявили, что не будут покупать современные реагенты для посыпки дорог. Как сообщили в организации, асфальт в Киеве продолжат посыпать песчано-солевой смесью.

По информации главы "Киевавтодора" Александра Густелева, на закупку современных реагентов столице не хватает денег.

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- Рассматривается много возможностей современных реагентов, но сегодня соль наиболее эффективна и экономична в использовании. Сегодня эту же технологию используют в Швейцарии, Германии, Франции и Италии, - сообщил Густелев.

Также чиновник рассказал, что только за минувшие выходные коммунальщики высыпали на киевские дороги 3 800 тонн соли и 4500 тонн песчано-соляной смеси, а с начала зимнего сезона было задействовано 15 00 тонн соли и 19 000 тонн песочно-соленой смеси.

Напомним, что использование соли ведет к ускорению процесса коррозии кузовов автомобилей.