Жест благородний, хоча й не надто масштабний, як для зіркового мультимільйонера. Зате гарний приклад для наслідування.
“Серціе крається, коли я бачу розруху, спричинену пожежами австралійській природі та тваринам. Я передаю 500 тисяч доларів на допомогу тваринам та добровольцям-рятувальникам, що працюють там і закликаю вас вчинити так само, якщо маєте змогу” – написав Льюїс на своїй сторінці у Твіттері.
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Шестиразовий чемпіон Формули 1 має 14 мільйонів фоловерів в Інстаграм та цілу армію (5,6 млн) фанів у Твіттері. Британець закликав своїх шанувальників допомогти постраждалим від пожеж в Австралії.
Повідомляється, що внаслідок масштабної пожежі загинуло 26 людей – місцевих жителів та вогнеборців. Крім того, вогонь вбив більше мільярда тварин, серед яких унікальні види, як коала.
“Моя любов до тварин не є секретом, – написав відомий веган Гемілтон, – і я не можу не сумувати за беззахисними тваринами, які стали ще на крок ближче до вимирання. Також гонщик закликав своїх читачів “приєднатися до нього в роздумах про вплив, який ми маємо на нашу планету”.
До слова, австралійський гонщик Формула 1 з команди Renault Даніель Рікардо також використовував соціальні медіа, щоб закликати людей зробити свої внески для допомоги постраждалим від пожеж на континенті.
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