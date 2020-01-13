Жест благородний, хоча й не надто масштабний, як для зіркового мультимільйонера. Зате гарний приклад для наслідування.

“Серціе крається, коли я бачу розруху, спричинену пожежами австралійській природі та тваринам. Я передаю 500 тисяч доларів на допомогу тваринам та добровольцям-рятувальникам, що працюють там і закликаю вас вчинити так само, якщо маєте змогу” – написав Льюїс на своїй сторінці у Твіттері.

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Шестиразовий чемпіон Формули 1 має 14 мільйонів фоловерів в Інстаграм та цілу армію (5,6 млн) фанів у Твіттері. Британець закликав своїх шанувальників допомогти постраждалим від пожеж в Австралії.

Повідомляється, що внаслідок масштабної пожежі загинуло 26 людей – місцевих жителів та вогнеборців. Крім того, вогонь вбив більше мільярда тварин, серед яких унікальні види, як коала.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 9 января 2020 г.



“Моя любов до тварин не є секретом, – написав відомий веган Гемілтон, – і я не можу не сумувати за беззахисними тваринами, які стали ще на крок ближче до вимирання. Також гонщик закликав своїх читачів “приєднатися до нього в роздумах про вплив, який ми маємо на нашу планету”.

До слова, австралійський гонщик Формула 1 з команди Renault Даніель Рікардо також використовував соціальні медіа, щоб закликати людей зробити свої внески для допомоги постраждалим від пожеж на континенті.

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