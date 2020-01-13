Жест благородный, хотя и не слишком масштабный, как для звездного мультимиллионера. Однако хороший пример для подражания.

“Сердце разрывается, когда я вижу разруху, вызванную пожарами австралийской природе и животным. Я передаю 500 тысяч долларов на помощь животным и добровольцам-спасателям, которые работают там и призываю вас поступить так же, если есть возможность” – написал Льюис на своей странице в Твиттере.

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Шестикратный чемпион Формулы 1 имеет 14 миллионов фолловеров в Инстаграм и целую армию (5,6 млн) фанов в Твиттере. Британец призвал своих поклонников помочь пострадавшим от пожаров в Австралии.

Сообщается, что в результате масштабного пожара погибли 26 человек – местных жителей и пожарных. Кроме того, огонь убил более миллиарда животных, среди которых такие уникальные виды, как коала.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 9 января 2020 г.

“Моя любовь к животным не является секретом, – написал известный веган Хэмилтон, – и я не могу не скучать за беззащитными животными, которые стали еще на шаг ближе к вымиранию. Также гонщик призвал своих читателей присоединиться к нему в размышлениях о влиянии, которое мы имеем на нашу планету”.

К слову, австралийский гонщик Формула 1 команды Renault Даниэль Риккардо использовал социальные медиа, чтобы призвать людей сделать свои взносы для помощи пострадавшим от пожаров на континенте.

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