Жест благородный, хотя и не слишком масштабный, как для звездного мультимиллионера. Однако хороший пример для подражания.
“Сердце разрывается, когда я вижу разруху, вызванную пожарами австралийской природе и животным. Я передаю 500 тысяч долларов на помощь животным и добровольцам-спасателям, которые работают там и призываю вас поступить так же, если есть возможность” – написал Льюис на своей странице в Твиттере.
Смотрите также: Более трех десятков машин провалились под лед: видео
Шестикратный чемпион Формулы 1 имеет 14 миллионов фолловеров в Инстаграм и целую армию (5,6 млн) фанов в Твиттере. Британец призвал своих поклонников помочь пострадавшим от пожаров в Австралии.
Сообщается, что в результате масштабного пожара погибли 26 человек – местных жителей и пожарных. Кроме того, огонь убил более миллиарда животных, среди которых такие уникальные виды, как коала.
“Моя любовь к животным не является секретом, – написал известный веган Хэмилтон, – и я не могу не скучать за беззащитными животными, которые стали еще на шаг ближе к вымиранию. Также гонщик призвал своих читателей присоединиться к нему в размышлениях о влиянии, которое мы имеем на нашу планету”.
К слову, австралийский гонщик Формула 1 команды Renault Даниэль Риккардо использовал социальные медиа, чтобы призвать людей сделать свои взносы для помощи пострадавшим от пожаров на континенте.
Читайте также: Euro NCAP назвала самые безопасные автомобили 2019 года