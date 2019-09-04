Гонщик здобув свою сто п'ятдесят першу перемогу в чемпіонаті NHRA Funny Car.

Джон Форс, прізвище якого означає сила, у свої 70 років і справді сповнений сил. Він довів це на дреговій прямій.

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70-річний пілот команди Chevrolet Performance U.S. Nationals здобув у чемпіонаті NHRA Funny Car свою 151-ту перемогу, котра одночасно зробила його п’ятикратним переможцем цього заходу в Індіанаполісі. Останній факт відібрав титул у чотиразового чемпіона Індіанаполісу Еда “Ейса” МакКаллоха.

В понеділок, другого вересня Форс переміг Джека Бекхема у фіналі змагань, подолавши 402-метровий відрізок за 3,919 секунди. Швидкість на фініші становила 522,13 км/год.



“Знаю, що мені вже час на пенсію, та перш, ніж піти з автоспорту, я вирішив зробиит дві речі: ще раз виграти чемпіонат та здобути ще одну перемогу на Інді. Ця гонка справді багато значила для мене, як і перемога. Дякую гарній команді за підтримку”, – сказав Форс.

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