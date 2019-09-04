Гонщик получил свою сто пятьдесят первую победу в чемпионате NHRA Funny Car.

Джон Форс, фамилия которого означает сила, в свои 70 лет и действительно полон сил. Он доказал это на дрэговой прямой.

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70-летний пилот команды Chevrolet Performance U.S. Nationals получил в чемпионате NHRA Funny Car свою 151-ю победу, которая одновременно сделала его пятикратным победителем этого мероприятия в Индианаполисе. Последний факт отобрал титул у четырехкратного чемпиона Индианаполиса Эда "Эйса" Маккаллоха.

В понедельник, второго сентября Форс победил Джека Бекхэма в финале соревнований, преодолев 402-метровый отрезок за 3,919 секунды. Скорость на финише составляла 522,13 км/ч.

"Знаю, что мне пора на пенсию, но прежде, чем уйти из автоспорта, я решил сделать две вещи: еще раз выиграть чемпионат и получить еще одну победу на Инди. Эта гонка действительно много значила для меня, как и победа. Спасибо хорошей команде за поддержку", – сказал Форс.

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