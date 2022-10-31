Величезна кількість пального була знищена в результаті обстрілів. Частина згоріла, але є і випадки потрапляння нафтопродуктів у ґрунт.

За 8 місяців через військові дії згоріло 680,1 тис. т нафтопродуктів. Про це повідомила Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція) на своєму сайті.

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«З 24 лютого цього року довкіллю України завдано масштабної школи, тільки нафтопродуктів під час обстрілів згоріло 680 618 т, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, територіальні й міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції протягом 8 місяців зафіксували і розрахували кількісний показник шкоди, заданої бойовими діями.

Окрім шкоди, завданої атмосферному повітрю горінням нафтопродуктів, від військових дій постраждали українські ґрунти: 182 880 кв. м ґрунтів забруднено небезпечними речовинами, 2 365 129 кв. м – засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів, 23 286 га лісів випалено ракетами й снарядами, частину з яких утрачено назавжди, 7 155 689 кв. м об’єктів, зокрема критичної інфраструктури, знищено, чим завдано значної шкоди довкіллю.

«Про повний перелік збитків говорити зарано, щодня наші фахівці обстежують нові об’єкти й деокуповані території», – кажуть у ДЕІ, додаючи, що масштабні екологічні зміни вкрай негативно впливають на навколишнє природне середовище не лише України, але й загалом усієї Європи.