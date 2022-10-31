Огромное количество горючего было уничтожено в результате обстрелов. Часть сгорела, но есть и случаи попадания нефтепродуктов в почву.

За 8 месяцев из-за военных действий сгорело 680,1 тыс. т нефтепродуктов. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Украины (Госкоинспекция) на своем сайте.

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«С 24 февраля этого года окружающей среде Украины нанесена масштабная школа, только нефтепродуктов во время обстрелов сгорело 680 618 т, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции за 8 месяцев зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, заданного боевыми действиями.

Кроме ущерба, нанесенного атмосферному воздуху горением нефтепродуктов, от военных действий пострадали украинские почвы: 182 880 кв. м грунтов загрязнено опасными веществами, 2365129 кв. м – засорено остатками уничтоженных объектов и боеприпасов, 23 286 га лесов выжжено ракетами и снарядами, часть из которых потеряна навсегда, 7 155 689 кв. м объектов, в частности критической инфраструктуры, уничтожено, чем нанесен значительный ущерб окружающей среде.

«О полном перечне убытков говорить рано, каждый день наши специалисты обследуют новые объекты и деоккупированные территории», – говорят в ДЭИ, добавляя, что масштабные экологические изменения крайне негативно влияют на окружающую среду не только Украины, но и всей Европы.