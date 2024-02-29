Цифровізація послуг продовжує набирати обертів. Громадяни активно змінюють підхід до купівлі-продажу автівок. Адже це зручно мати можливість продати чи купити легкове авто, мотоцикл або мопед за допомогою мобільного телефону.

У застосунку Дія можна скористатися послугою з перереєстрації авто з 20 грудня 2023 року. Від моменту її запуску, тобто за трошки більше 2 місяці роботи, було перереєстровано понад 22 тисячі транспортних засобів. Завдяки цьому все частіше на дорогах країни ми можемо бачити транспортні засоби з серією DІ.

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Продавець і покупець укладають договір купівлі продажу онлайн, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак отримують у зручному відділенні Укрпошти. Водночас продавець авто може як передати новому власнику закріплені за транспортним засобом номерні знаки, так і залишити їх на зберіганні в сервісному центрі МВС для подальшого свого користування на новому авто.

Якщо покупець залишив номерний знак продавця, то користуватися автівкою можна одразу після того, як з’явиться свідоцтво про реєстрацію в Дії. Але, якщо замовили новий номерний знак із серією DІ, то керувати автомобілем зможете лише після їх отримання на Укрпошті.