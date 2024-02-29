Цифровизация услуг продолжает набирать обороты. Граждане активно меняют подход к купле-продаже автомобилей. Ведь это удобно иметь возможность продать или купить легковое авто, мотоцикл или мопед с помощью мобильного телефона.

В приложении Дія можно воспользоваться услугой по перерегистрации авто с 20 декабря 2023 года. С момента ее запуска, то есть за чуть более 2 месяца работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств. Благодаря этому все чаще на дорогах страны мы можем видеть транспортные средства с серией DІ.

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Продавец и покупатель заключают договор купли-продажи онлайн, а свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак получают в удобном отделении Укрпочты. В то же время продавец авто может как передать новому владельцу закрепленные за транспортным средством номерные знаки, так и оставить их на хранении в сервисном центре МВД для дальнейшего своего пользования на новом авто.

Если покупатель оставил номерной знак продавца, то пользоваться автомобилем можно сразу после того, как появится свидетельство о регистрации в Дії. Но, если заказали новый номерной знак с серией DІ, то управлять автомобилем сможете только после их получения на Укрпочте.