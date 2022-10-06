У вересні українці зареєстрували 15,7 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.

Це на 5% менше від показника серпня поточного року, та у три з половиною рази менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Найчастіше на українські номери у вересні переходили моделі Renault Megane - 870 розмитнених і зареєстрованих авто. Другий результат у Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 842 Гольфів.На третьому місці Volkswagen Passat – 682 од. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у вересні стали 505 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 428 од.

У ТОП-10 вживаних моделей вересня також увійшли: Nissan Rogue – 300 од.; Audi A4 – 281 од.; Nissan Leaf – 254 од.; VW Jetta – 247 од.; VW Tiguan – 241 од.

Всього, з січня по вересень 2022 року, номери отримали майже 342,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 4% менше, ніж торік та у 12,3 раза більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.