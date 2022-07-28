На думку представника партії "Слуга народу" ситуація коли легалізація вживаного автомобіля обходиться українцям у 200-300% від вартості автомобіля закордоном – є нормальною. Змінювати її найближчим часом влада не збирається.

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню ukranews.com висловив свою думку щодо повернення безмитного ввезення авто.

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Як оцінюєте безмитне ввезення авто, яке вже відмінили. Чи це виправдало себе?

Я особисто прихильник позиції, що війна – це точно не час для придбання дорогих товарів споживання, в тому числі автівок. Рішення про звільнення від імпортних податків було запропоноване Кабміном для того аби відновити парк авто, який було знищено. Однак, вочевидь рішення не досягло мети. Завозили авто не ті бідні люди, які втратили все: в них не лишилось грошей навіть на життя, які там авто? А завозили звичайні перекупи, а також ті, хто мав заощадження. Рішення було ухвалено в комплексі із звільнення іншого імпорту. Таке звільнення завдало істотної шкоди держбюджету – більше 42 млрд гривень ми недоотримали.

Відміна безмитного ввезення – правильне рішення. Ми розраховуємо на підвищення обсягів надходжень від митниці.

Парламентарі уже реєстрували законопроекти про відновлення безкоштовного розмитнення. Як ви відноситесь до такої ідеї?

Категорично проти. Хотів би зазначити вам, що у нас безкоштовне розмитнення електрокарів. Це принципова позиція. Ми країна, яка не буде забезпечувати себе паливом власного виробництво і зараз, і після війни. З цим будуть проблеми через постійні загрози нападу агресора. У цьому контексті ми країна, яка має профіцит електроенергії повинні використовувати електротранспорт.

Чи можете прогнозувати, що можуть повернути безмитне ввезення авто?

Ні, не повернеться. За два тижні липня тільки від автівок бюджет отримав 630 млн.грн. Це 4 байрактари або 9 сучасних БТР. За два тижні. Ми що не сповна розуму відмовлятися від цих надходжень у війну? Надходжень від тих, хто має гроші на придбання не дешевої речі та бажання її придбати.