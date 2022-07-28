По мнению представителя партии "Слуга народа" ситуация, когда легализация подержанного автомобиля обходится украинцам в 200-300% от стоимости автомобиля за рубежом – является нормальной. Менять ее в ближайшее время власти не собираются.

Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью изданию ukranews.com выразил свое мнение о возвращении беспошлинного ввоза авто.

Читайте также: Калькулятор растаможки 2022 года: сколько нужно платить за ввезенный автомобиль

Как оцениваете беспошлинный ввоз авто, которое уже отменили. Оправдало ли это себя?

Я лично сторонник позиции, что война – это точно не время для приобретения дорогостоящих товаров потребления, в том числе автомобилей. Решение об освобождении от импортных налогов было предложено Кабмином для того, чтобы восстановить парк авто, который был уничтожен. Однако, очевидно, решение не достигло цели. Завозили авто не те бедные люди, которые потеряли все: у них не осталось денег даже на жизнь, какие там автомобили? А завозили обычные перекупы, а также те, кто у кого были сбережения. Решение было принято в комплексе по освобождению другого импорта. Такое освобождение нанесло существенный ущерб госбюджету – более 42 млрд гривен мы недополучили.

Отмена беспошлинного ввоза – правильное решение. Мы рассчитываем на повышение объемов поступлений от таможни.

Парламентарии уже регистрировали законопроекты о возобновлении бесплатного растаможивания. Как вы относитесь к такой идее?

Категорически против. Хотелось бы отметить вам, что у нас бесплатное растаможивание электрокаров. Это принципиальная позиция. Мы страна, которая не будет снабжать себя топливом собственного производства и сейчас, и после войны. С этим будут проблемы из-за постоянных угроз нападения агрессора. В этом контексте мы страна, имеющая профицит электроэнергии, должны использовать электротранспорт.

Можете ли прогнозировать, что могут вернуть беспошлинный ввоз авто?