В сентябре украинцы зарегистрировали 15,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Это на 5% меньше показателя августа текущего года, и в три с половиной раза меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Читайте также Данило Гетманцев: доступное растаможивание больше не вернется

Чаще всего на украинские номера в сентябре переходили модели Renault Megane – 870 растаможенных и зарегистрированных авто. Второй результат у Volkswagen Golf. В течение месяца украинцы зарегистрировали 842 гольфа. На третьем месте Volkswagen Passat – 682 ед. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в сентябре стали 505 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 428 ед.

В ТОП-10 подержанных моделей сентября также вошли: Nissan Rogue – 300 ед; Audi A4 – 281 ед; Nissan Leaf – 254 ед.; VW Jetta – 247 ед.; VW Tiguan – 241 ед.

Всего, с января по сентябрь 2022 года, номера получили почти 342,5 тыс. б/у машин, завезенных из других стран, что на 4% меньше, чем в прошлом году и в 12,3 раза больше, чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период.