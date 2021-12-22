Постанова агентства з охорони навколишнього середовища США, яку прийняли у понеділок, знаменує собою нові виклики для автомобільної промисловості заради "боротьби з глобальним потеплінням".

Адміністрація Байдена завершила роботу над вимогами до нових легкових автомобілів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, повідомляє The Washington Post. Документ зобов’яже виробників та продавців відповідати новим стандартам.

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Нові обмеження на викиди вихлопних газів на наступні чотири роки стали найбільшим кроком Байдена у “боротьбі зі зміною клімату”. Це змусить автовиробників викласти чимало коштів у розробку нових технологій у тому числі систем очищення вихлопу та призведе до зростання цін на автомобілі.

У той же час прийняті стандарти не можуть гарантувати, що до кінця десятиріччя половина нових автомобілів у США будуть електричними або гібридами, що підключаються, як обіцяв Байден. За словами державних регуляторів, із запровадженням нових правил такі автомобілі становитимуть приблизно п’яту частину продажів до 2026 року.

Стандарти для автомобілів 2023-2026 років випуску вимагають, щоб до 2026 року вміст вуглекислого газу у вихлопах легкових автомобілів та пікапів становив в середньому 161 г на милю. На сьогодні в США автомобілі в середньому викидають 349 г СО2 на милю.

Окрім введення нових правил щодо скорочення вуглекислого газу для автомобілів, у плани адміністрації Байдена входить підтримка виробників електрокарів. Автовиробники неодноразово стверджували, що автомобілі з нетрадиційними силовими установками, на які припадає менше ніж п’ять відсотків продажів, не зможуть утриматися на ринку без субсидування та податкових пільг.