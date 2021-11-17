Частка американських "битків" за останні пів року знизилась у 2,5 рази. В жовтні вживаних авто зі США розмитнили вп'ятеро менше, ніж з Європи.

Пік ввозу авто зі США у 2021 році припав на травень. Далі українці більш активно почали розмитнювати "євробляхи", а ціни в Америці почали відчутно рости через попит на внутрішньому ринку. Тому частка "американців" настільки відчутно впала.

Такий висновок зробили експерти Інституту досліджень авторинку на основі офіційної статистики митниці. Звичайно, вона відображає кількість розмитнених автомобілів, тому в неї потрапили і "євробляхи", які вже були в Україні. Якщо аналізувати чистий експорт вживаних авто, то ситуація буде менш драматичною, однак тенденція збережеться.

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З січня по жовтень 2021 року в Україну ввезли більше 450 тисяч вживаних авто. Пік імпорту спостерігався у вересні та жовтні.

Попри поширений міф щодо переважання в імпорті вживаних авто з Америки, статистика говорить протилежне: більшість вживаних легковиків у 2021 році була придбана у країнах Європейського Союзу. Із січня по жовтень 2021 року українці розмитнили 311 тисяч легкових авто з пробігом, це — 63,6% від загальної кількості. Це – разом з "євробляхами".

З країн Америки (США, Мексика, Канада) за цей період українці привезли й розмитнили 140 тисяч вживаних машин (28,6% від загальної кількості).

З інших країн світу (в тому числі Грузії та Кореї) в Україну експортували відповідно решту 38 тисяч легковиків з пробігом (7,8%).

Пік ввезення автомобілів з країн Америки був зафіксований у травні: українці ввезли звідти 16,8 тисяч вживаних машин. З червня по жовтень спостерігається кількісний спад імпорту "американських" машин. У жовтні було досягнуто мінімуму: 10,5 тисяч вживаних машин з країн Америки. Це стало наслідком підвищенні цін на ринку вживаних авто у США, в тому числі на страхових аукціонах. Ріст цін був викликаний дефіцитом напівпровідників, який створив подорожчання спочатку нових, а потім і вживаних машин.

Натомість в Україну зі Штатів багато завезли автомобілів за старими цінами, тож імпортувати більш дорогі авто з-за океану ставало невигідно. Ще одна причина зниження кількості імпорту з США – логістична криза. Через нестачу контейнерів деякі порти у США припинили відвантажувати авто морем або суттєво загальмували цей процес. Тому термін доставки "битків" зі США суттєво виріс – до трьох-п'яти місяців. Мало хто з потенційних покупців готовий чекати так довго.

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Із "європейськими" машинами усе навпаки: із травня по жовтень відбувався постійний кількісний ріст, а у жовтні зафіксований максимум — 50 тисяч вживаних авто протягом місяця. Це пов’язано як із періодом пільгового оформлення так званих "євроблях", так і з "перетіканням" частини покупців з "американського" сегменту.

Частка вживаних автомобілів з країн США скоротилася ще більше. У січні 2021 року із загальної кількості імпортованих авто з пробігом, 41,4% були експортовані з країн Америки. Це — місячний максимум у 2021 році. Машин, експортованих із країн ЄС, було 49,2%.

З травня по жовтень частка "американських" машин скорочувалась. За підсумками другого місяця осені, їх частка становить лише 16,5%, це — мінімум у 2021 році та у 2,5 разів менше, аніж у травні. Частка автомобілів з Європейського Союзу натомість у жовтні була максимальною: 78,3% від загальної кількості.

Довідка Авто24

Для аналітики Інститут досліджень авторинку використовув інформацію щодо конкретних експортно-імпортних операцій, що публікується Державною митною службою України на державному Порталі відкритих даних. При цьому ідеться саме про країни експорту, а не виготовлення автомобіля. Таким чином визначили регіон, звідки українці привозили автомобілі.