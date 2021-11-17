Доля американских "битков" за последние полгода снизилась в 2,5 раза. В октябре подержанных автомобилей из США растаможили в пять раз меньше, чем из Европы.

Пик ввоза автомобилей из США в 2021 году пришелся на май. Далее украинцы более активно начали растаможивать "евробляхи", а цены в Америке начали ощутимо расти из-за спроса на внутреннем рынке. Поэтому доля "американцев" настолько ощутимо упала.

Такой вывод сделали эксперты Института исследований авторынка на основе официальной статистики таможни. Конечно, она отражает количество растаможенных автомобилей, поэтому в нее попали и "евробляхи", которые уже были в Украине. Если анализировать чистый экспорт подержанных автомобилей, то ситуация будет менее драматичной, однако тенденция сохранится.

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С января по октябрь 2021 года в Украину ввезли более 450 тысяч подержанных автомобилей. Пик импорта наблюдался в сентябре и октябре.

Несмотря на распространенный миф о преобладании в импорте подержанных автомобилей из Америки, статистика говорит обратное: большинство подержанных легковых автомобилей в 2021 году было приобретено в странах Европейского Союза. С января по октябрь 2021 года украинцы растаможили 311 тысяч легковых автомобилей с пробегом, это – 63,6% от общего количества. Это вместе с "евробляхами".

Из стран Америки (США, Мексика, Канада) за этот период украинцы привезли и растаможили 140 тысяч подержанных машин (28,6% от общего количества).

Из других стран мира (в том числе Грузии и Кореи) в Украину экспортировали соответственно остальные 38 тысяч легковушек с пробегом (7,8%).

Пик ввоза автомобилей из стран Америки был зафиксирован в мае: украинцы ввезли оттуда 16,8 тысячи подержанных машин. С июня по октябрь наблюдается количественный спад импорта "американских" машин. В октябре был достигнут минимум: 10,5 тысячи подержанных машин из стран Америки. Это стало следствием повышения цен на рынке подержанных автомобилей в США, в том числе на страховых аукционах. Рост цен был вызван дефицитом полупроводников, создавшим подорожание сначала новых, а затем и подержанных машин.

В Украину из Штатов много завезли автомобилей по старым ценам, поэтому импортировать более дорогие автомобили из-за океана становилось невыгодно. Еще одна причина снижения количества импорта из США – логистический кризис. Из-за нехватки контейнеров некоторые порты в США перестали отгружать автомобили по морю или существенно затормозили этот процесс. Поэтому срок доставки "битков" из США существенно вырос – до трех-пяти месяцев. Мало кто из потенциальных покупателей готов ждать так долго.

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С "европейскими" машинами все наоборот: с мая по октябрь происходил постоянный количественный рост, а в октябре зафиксирован максимум – 50 тысяч подержанных авто в течение месяца. Это связано как с периодом льготного оформления так называемых "евроблях", так и с "перетеканием" части покупателей из "американского" сегмента.

Доля подержанных автомобилей из стран США сократилась еще больше. В январе 2021 года из общего количества импортируемых автомобилей с пробегом, 41,4% были экспортированы из стран Америки. Это месячный максимум в 2021 году. Количество машин, экспортируемых из стран ЕС, составило 49,2%.

С мая по октябрь доля "американских" машин сокращалась. По итогам второго месяца осени, их доля составляет всего 16,5%, это – минимум в 2021 году и в 2,5 раза меньше, чем в мае. Доля автомобилей из Европейского Союза в октябре была максимальной: 78,3% от общего количества.

Справка Авто24

Для аналитики Институт исследований авторынка использовал информацию о конкретных экспортно-импортных операциях, публикуемую Государственной таможенной службой Украины на государственном Портале открытых данных. При этом речь идет именно о странах экспорта, а не о изготовлении автомобиля. Таким образом, определили регион, откуда украинцы привозили автомобили.